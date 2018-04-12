Хомуха: "На проход в полуфинал ЦСКА рассчитывать не стоит"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским "Арсеналом".

"Способны ли "красно-синие" повторить подвиг "Ромы"? Это маловероятно. Уровень игры у англичан намного выше, чем у ЦСКА. Возможность выиграть у армейцев есть, но на проход в полуфинал рассчитывать не стоит... Необходимо при поддержке болельщиков показать свой максимум и взять реванш. Речь, повторю, не идет о выходе в следующую стадию, но если москвичи обыграют англичан, то свою задачу выполнят", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Корнаухов сделал смелый прогноз на матч ЦСКА - "Арсенал". | soccernews.ru