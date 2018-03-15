Главный тренер юношеской сборной России U-16 Дмитрий Хомуха оценил шансы российских команд на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

"У "Зенита" - самые реальные шансы на выход в четвертьфинал. Нужно забить такое количество мячей, которое позволит преодолеть преимущество "Лейпцига" в один мяч. То есть нужно забить два", - приводит слова 48-летнего специалиста Sport24.ru.

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