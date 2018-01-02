Хомуха: "Потолок" зарплат - неплохое решение для молодых игроков"

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Хомуха: "Потолок" зарплат - неплохое решение для молодых игроков"Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха высказался о возможном изменении уровня заработка молодых футболистов.

"Систему с "потолком" зарплат необходимо обсуждать с руководителями клубов, и если будет принято такое решение, то оно должно соблюдаться, ведь мы все прекрасно знаем, как это можно обойти. Если это будет согласованно, это неплохое решение для начинающих российских футболистов, главное, чтобы не было злоупотреблений и нарушений.

Также первые контракты молодых игроков должны быть не просто ограничены, если игрок проявляет себя, то должна быть бонусная система, ведь футболист должен не получать зарплату, а ее зарабатывать. Если игрок начинает играть в первой команде, то статья в контракте должна давать ему возможность получать не только оговоренные суммы, это придаст мотивации молодым футболистам", - цитирует 48-летнего специалиста bobsoccer.ru.

Напомним, два россиянина попали в список самых перспективных игроков планеты. | soccernews.ru

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