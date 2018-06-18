Хомуха рассказал, за счет чего Головину удалось пробиться в основу ЦСКА

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Хомуха рассказал, за счет чего Головину удалось пробиться в основу ЦСКАСтарший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, за счет чего полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину удалось пробиться в основу своей команды.

"У Головина были все предпосылки для того, чтобы выйти на высочайший уровень. Александр серьезно относится к делу. Его отличительные черты - сильный характер и работоспособность. Он очень много работал над собой, часто оставался после тренировок, совершенствуя те навыки, над которыми ему советовали работать тренеры.  За счет этого он не только смог пробиться в состав ЦСКА, когда на его позиции выступал Роман Еременко, а затем Роман Широков, но и ярко проявить себя на международной арене", - цитируют 48-летнего специалиста Известия.

Напомним, "Ювентус" готовит новое предложение по Головину. | soccernews.ru

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