Хомуха считает потерю Тошича невосполнимой для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что полузащитник Зоран Тошич играл значимую роль в команде. Об этом он заявил в контексте ухода сербского хавбека из клуба.

"Несомненно, это потеря, потому что Тошич - опытный, дефицитный футболист хорошего уровня, с левой ногой. Если ему не будет качественной замены, то уход Тошича может стать ощутимым для ЦСКА на данном этапе.

Если у него есть вариант, при котором он не столь существенно теряет в зарплате, а такой вариант, наверное, имеется, то из-за этого он, по-видимому, и отказался от понижения доходов.

Клубы первой пятерки вряд ли им заинтересуются, потому что это возрастной футболист, а команды из второй пятерки, наверное, не потянут его зарплату. Скорее всего, он продолжит карьеру в Турции или арабских странах, где ему предложат те деньги, которые он хочет получать", - сказал он.

Читайте: Тошич: "Я покинул ЦСКА" | http://soccernews.ru