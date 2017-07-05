Хомуха считает потерю Тошича невосполнимой для ЦСКА

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Хомуха считает потерю Тошича невосполнимой для ЦСКАБывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что полузащитник Зоран Тошич играл значимую роль в команде. Об этом он заявил в контексте ухода сербского хавбека из клуба.

"Несомненно, это потеря, потому что Тошич - опытный, дефицитный футболист хорошего уровня, с левой ногой. Если ему не будет качественной замены, то уход Тошича может стать ощутимым для ЦСКА на данном этапе.

Если у него есть вариант, при котором он не столь существенно теряет в зарплате, а такой вариант, наверное, имеется, то из-за этого он, по-видимому, и отказался от понижения доходов.

Клубы первой пятерки вряд ли им заинтересуются, потому что это возрастной футболист, а команды из второй пятерки, наверное, не потянут его зарплату. Скорее всего, он продолжит карьеру в Турции или арабских странах, где ему предложат те деньги, которые он хочет получать", - сказал он. 

Читайте: Тошич: "Я покинул ЦСКА" | http://soccernews.ru

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