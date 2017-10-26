Хомуха: "У "Зенита" - явный перебор с легионерами"

Теги зенит санкт-петербург

Хомуха: "У "Зенита" - явный перебор с легионерами"Известный в прошлом футболист Дмитрий Хомуха критически отозвался о клубной политике питерского "Зенита".

"Это клубный вектор развития. Но, на мой взгляд, явный перебор. Хотелось бы видеть в "Зените" больше питерских, а их - ограниченное количество. Да, Кузяев прошел систему "Зенита", но его одного явно недостаточно. Даже с точки зрения посещения матчей болельщиками - лучше смотреть на тех игроков, которых вырастил сам клуб, чем на большое количество легионеров. Учитывая, какая сейчас инфраструктура у академии и какие возможности есть у "Зенита", удивляет отсутствие местных воспитанников. "Зениту", в отличие от ЦСКА, в этом плане нечем похвастаться", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Глушаков рассказал об интересе, который к нему проявлял "Зенит".  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Спартак Москва 14 21
6 Краснодар 14 21
7 Рубин 14 18
8 Уфа 14 18
9 Арсенал Тула 14 17
10 Ахмат 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов