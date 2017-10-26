Хомуха: "У "Зенита" - явный перебор с легионерами"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Хомуха критически отозвался о клубной политике питерского "Зенита".

"Это клубный вектор развития. Но, на мой взгляд, явный перебор. Хотелось бы видеть в "Зените" больше питерских, а их - ограниченное количество. Да, Кузяев прошел систему "Зенита", но его одного явно недостаточно. Даже с точки зрения посещения матчей болельщиками - лучше смотреть на тех игроков, которых вырастил сам клуб, чем на большое количество легионеров. Учитывая, какая сейчас инфраструктура у академии и какие возможности есть у "Зенита", удивляет отсутствие местных воспитанников. "Зениту", в отличие от ЦСКА, в этом плане нечем похвастаться", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Глушаков рассказал об интересе, который к нему проявлял "Зенит". | soccernews.ru