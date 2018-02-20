Хонатан Виера перешел в китайский клуб за 11 миллионов евро
"Лас-Пальмас" объявил о переходе полузащитника Хонатана Виера в "Бейджин Гуоань", сообщает официальный сайт клуба.
Изначально сообщалось, что китайцы заплатят за футболиста порядка 25 миллионов евро. Впрочем авторитетное издание Transfermarkt утверждает, что сумма трансфера составила только 11 миллионов. Возможно китайский клуб придумал обходной маневр, чтобы уменьшить сумму налоговых выплат за хавбека.
28-летний Виера выступал за "Лас-Пальмас" с 2010 по 2012 годы, а также с 2015 года, провел за клуб 145 матчей и забил 36 голов. Также играл за "Валенсию", "Райо Вальекано" и "Стандард". Сыграл 1 матч за сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.
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