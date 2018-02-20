Хонатан Виера перешел в китайский клуб за 11 миллионов евро

Теги лас пальмасбейджин гуоанхонатан виера

Хонатан Виера перешел в китайский клуб за 11 миллионов евро

"Лас-Пальмас" объявил о переходе полузащитника Хонатана Виера в "Бейджин Гуоань", сообщает официальный сайт клуба.

Изначально сообщалось, что китайцы заплатят за футболиста порядка 25 миллионов евро. Впрочем авторитетное издание Transfermarkt утверждает, что сумма трансфера составила только 11 миллионов. Возможно китайский клуб придумал обходной маневр, чтобы уменьшить сумму налоговых выплат за хавбека.

28-летний Виера выступал за "Лас-Пальмас" с 2010 по 2012 годы, а также с 2015 года, провел за клуб 145 матчей и забил 36 голов. Также играл за "Валенсию", "Райо Вальекано" и "Стандард". Сыграл 1 матч за сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" близка к согласованию трансфера Артура за 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов