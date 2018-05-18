Хонда и Кагава вошли в заявку сборной Японии на ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной Японии огласил расширенный список из 27 футболистов, которые могут попасть в заявку команды на Чемпионат Мира-2018.
вратари: Эйи Кавасима ("Метц", Франция), Масааки Хигасигучи ("Гамба Осака"), Косуке Накамура ("Касива");
защитники: Юто Нагатомо ("Галатасарай", Турция), Готоку Сакаи ("Гамбург", Германия), Томоаки Макино ("Урава"), Ген Шожи ("Урава"), Ватару Эндо ("Урава"), Майя Йосида ("Саутгемптон", Англия), Хироки Сакаи ("Марсель", Франция), Наомиси Уеда ("Касима");
полузащитники: Макото Хасебе ("Айнтрахт", Германия), Синдзи Кагава ("Боруссия" Д, Германия), Гаку Сибасаки ("Хетафе", Испания), Риота Осима ("Кавасаки"), Тосихиро Аояма ("Хиросима"), Хотару Ямагучи ("Серезо Осака"), Кейсуке Хонда ("Пачеко", Мексика), Генки Харагучи ("Дюссельдорф", Германия), Юто Мисао ("Касима"), Такаси Инуи ("Эйбар", Испания), Такаси Усами ("Дюссельдорф", Германия), Йосуке Идегучи ("Культураль Леонеса", Испания);
нападающие: Синдзи Окадзаки ("Лестер", Англия), Юя Осако ("Вердер", Германия), Йосинори Муто ("Майнц", Германия), Такума Асано ("Штутгарт", Германия).
На ЧМ-2018 Япония сыграет в одной группе с командами Польши, Сенегала и Колумбии.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0