Хонда может вернуться в российский клуб

Теги кейсуке хондарубинлеонид слуцкий

Хонда может вернуться в российский клуб

Бывший хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда может вернуться в российский клуб. Об этом сообщает ФАН.

По данным источника, казанский "Рубин", который недавно возглавил Леонид Слуцкий, заинтересован в 33-летнем игроке. Стороны могут подписать контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления на год.

Напомним, сегодня, 23 декабря, Хонда объявил об уходе из "Витесса", куда его пригласил Слуцкий.

Хонда и Слуцкий ранее работали вместе в ЦСКА. 

А еще: Слуцкий объяснил отсутствие братьев Березуцких в тренерском штабе "Рубина"| http://soccernews.ru
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