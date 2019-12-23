Хонда может вернуться в российский клуб
Бывший хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда может вернуться в российский клуб. Об этом сообщает ФАН.
По данным источника, казанский "Рубин", который недавно возглавил Леонид Слуцкий, заинтересован в 33-летнем игроке. Стороны могут подписать контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления на год.
Напомним, сегодня, 23 декабря, Хонда объявил об уходе из "Витесса", куда его пригласил Слуцкий.
Хонда и Слуцкий ранее работали вместе в ЦСКА.
А еще: Слуцкий объяснил отсутствие братьев Березуцких в тренерском штабе "Рубина"| http://soccernews.ru
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