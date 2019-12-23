Бывший хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда может вернуться в российский клуб. Об этом сообщает ФАН.

По данным источника, казанский "Рубин", который недавно возглавил Леонид Слуцкий, заинтересован в 33-летнем игроке. Стороны могут подписать контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления на год.

Напомним, сегодня, 23 декабря, Хонда объявил об уходе из "Витесса", куда его пригласил Слуцкий.

Хонда и Слуцкий ранее работали вместе в ЦСКА.

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