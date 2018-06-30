Хонда: "Мы никого не боимся - это в крови у японцев"

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Хонда: "Мы никого не боимся - это в крови у японцев"

Хавбек сборной Японии Кейсуке Хонда высказался о сборной Бельгии.

"Мы никого не боимся - это в крови у японцев. Более того, сборная Бельгии - более удобный соперник для нас, чем англичане. Мы уже выполнили свою задачу на этом мундиале - вышли в плей-офф. Дальше от нас мало кто ждет успеха - в этом наше преимущество" - приводят слова Хонды российские СМИ.

Поединок между сборными Бельгии и Японии пройдет 2 июля в Ростове.

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