Хонда оценил работу Гаттузо у руля "Милана"

Бывший полузащитник "Милана" Кейсуке Хонда оценил работу Дженнаро Гаттузо у руля "россонери".

"Я слежу за "Миланом". Очевидно, что команда прибавила по ходу минувшего сезона. Причина, я думаю, кроется в Гаттузо. Он уверен в том, что делает, и эта уверенность передаётся футболистам. Думаю, что в следующем сезоне "Милан" будет ещё лучше" - цитирует Хонду Corriere Dello Sport.

Напомним, что "Милан" завершил сезон 2017/18 на шестом месте в Серии А и завоевал путёвку в Лигу Европы.

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