Хонда покидает "Портимоненсе" не успев сыграть ни одного матча

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда намерен покинуть "Портимоненсе".

По сведениям A Bola, президент клуба сообщил японцу, что его не смогут дозаявить на этот сезон из-за нарушения сроков внесения изменений в заявку.

Хонда покидает клуб, не пробыв в нем и недели. Футболист планирует найти новый клуб до конца февраля, так как летом рассчитывает попасть на Олимпиаду в Токио.

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