Хонда прокомментировал свой дебют за "Витесс"

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Хонда прокомментировал свой дебют за "Витесс"

Хавбек "Витесса" Кейсуке Хонда поделился эмоциями после дебютного матча в составе голландской команды.

Японец провёл на поле 80 минут в воскресном матче с роттердамской "Спартой", который завершился поражением "жёлто-чёрных" со счётом 0:2.

"Мне необходимо время, чтобы адаптироваться, привыкнуть ко всему, сыграться с новыми партнёрами. Я не бог. Мне хочется помочь этой команде и уверен, что у нас всё получится", - приводит слова 33-летнего футболиста Omroep Gelderland.

Напомним, что Хонда заключил с "Витессом" контракт до конца нынешнего сезона.

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