Хонда прокомментировал свой дебют за "Витесс"
Хавбек "Витесса" Кейсуке Хонда поделился эмоциями после дебютного матча в составе голландской команды.
Японец провёл на поле 80 минут в воскресном матче с роттердамской "Спартой", который завершился поражением "жёлто-чёрных" со счётом 0:2.
"Мне необходимо время, чтобы адаптироваться, привыкнуть ко всему, сыграться с новыми партнёрами. Я не бог. Мне хочется помочь этой команде и уверен, что у нас всё получится", - приводит слова 33-летнего футболиста Omroep Gelderland.
Напомним, что Хонда заключил с "Витессом" контракт до конца нынешнего сезона.
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|АЗ
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|34
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|АДО Ден Хааг
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|Виллем II
|34
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|ВВВ Венло
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|Эммен
|34
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|Фортунна Ситтард
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