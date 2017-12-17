Хонда рассказал о своих взаимоотношениях с Гинером

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда рассказал историю своего ухода из московского клуба.

"Не смотрю матчи ЦСКА. Знаю, что они выступали в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Еще в курсе, потому что там по-прежнему осталось много моих друзей, но с ними не общаюсь. Считаю их своими друзьями, но просто я такой человек. У нас в Японии не принято ворошить прошлое.

Как такового конфликта с Гинером не было. Футбол - это не только игра, но и бизнес. И в этой индустрии часто бывает так, что игрок хочет уйти, а клуб его просто не отпускает. Так случилось и в нашем случае. Мне не давали свободу" - приводят слова Хонды российские СМИ.

Читайте также: Сборная лучших игроков первой половины сезона РФПЛ. | http://soccernews.ru