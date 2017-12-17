Хонда рассказал о своих взаимоотношениях с Гинером

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Хонда рассказал о своих взаимоотношениях с Гинером

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда рассказал историю своего ухода из московского клуба.

"Не смотрю матчи ЦСКА. Знаю, что они выступали в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Еще в курсе, потому что там по-прежнему осталось много моих друзей, но с ними не общаюсь. Считаю их своими друзьями, но просто я такой человек. У нас в Японии не принято ворошить прошлое.

Как такового конфликта с Гинером не было. Футбол - это не только игра, но и бизнес. И в этой индустрии часто бывает так, что игрок хочет уйти, а клуб его просто не отпускает. Так случилось и в нашем случае. Мне не давали свободу" - приводят слова Хонды российские СМИ.

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комментарии
Евгений

Насчёт СВОБОДЫ пусть Кейсуке не ЗАИКАЕТСЯ! У Евгения Гинера полная СВОБОДА всегда была и ЕСТЬ! Кейсуке пусть винит ТЕХ, кто вёл себя НАГЛО и ПОДЛО по отношению к ЦСКА при переговорах о переходе!!! Не Евгений Гинер виноват, а сторонние переговорщики! Они вели себя НАГЛО, а потом все беды игроков сваливали на Леонорыча!!! Евгений Гинер всегда даёт СВОБОДУ игрокам, если переговорщики ведут себя ДОБРОСОВЕСТНО, а не нагло и подло!!! А в случае с Кейсуке виноваты переговорщики, а не Леонорыч! Евгений Гинер всё ПРАВИЛЬНО сделал! БЛАГОДАРИМ Евгения за многолетние старания во славу российского футбола и клуба ЦСКА! МОЛОДЕЦ!!! Так держать и СВОБОДНО руководить!!!

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