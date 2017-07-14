Хонда стал игроком мексиканской "Пачуки"

Известный японский полузащитник Кейсуке Хонда перешел в "Пачуку".

Об этом футболист сообщил в своем Instagram. Хавбек стал игроком мексиканского клуба в статусе свободного агента.

31-летний Хонда ранее играл за "Нагою Грампус", "Венло", ЦСКА и "Милан". За сборную Японии сыграл 90 матчей и забил 36 голов. Чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Азии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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