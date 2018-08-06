Хонда стал игроком "Мельбурн Виктори"

Теги мельбурн викторипачукакейсуке хонда

Хонда стал игроком "Мельбурн Виктори"

"Мельбурн Виктори" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Пачуки" Кейсуке Хонды.

32-летний японец присоединился к австралийскому клубу на правах свободного агента и подписал однолетний контракт.

Ранее сообщалось, что Хонда будет зарабатывать в "Мельбурн Виктори" 2,9 миллиона долларов в год.

Не пропустите: Магия Короля Артуро: зачем "Барселона" променяла одного Видаля на другого? | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Сидней ФК 27 66
2 Мельбурн Виктори 27 49
3 Брисбен Роар 27 42
4 Мельбурн Харт 27 39
5 Перт Глори 27 39
6 Western Sydney Wanderers 27 36
7 Веллингтон Феникс 27 30
8 Сентрал Коуст Маринерз 27 23
9 Аделаида Юнайтед 27 23
10 Ньюкасл Джетс 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов