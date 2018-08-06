Хонда стал игроком "Мельбурн Виктори"

"Мельбурн Виктори" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Пачуки" Кейсуке Хонды.

32-летний японец присоединился к австралийскому клубу на правах свободного агента и подписал однолетний контракт.

Ранее сообщалось, что Хонда будет зарабатывать в "Мельбурн Виктори" 2,9 миллиона долларов в год.

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