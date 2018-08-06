Хонда стал игроком "Мельбурн Виктори"
"Мельбурн Виктори" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Пачуки" Кейсуке Хонды.
32-летний японец присоединился к австралийскому клубу на правах свободного агента и подписал однолетний контракт.
Ранее сообщалось, что Хонда будет зарабатывать в "Мельбурн Виктори" 2,9 миллиона долларов в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сидней ФК
|27
|66
|2
|Мельбурн Виктори
|27
|49
|3
|Брисбен Роар
|27
|42
|4
|Мельбурн Харт
|27
|39
|5
|Перт Глори
|27
|39
|6
|Western Sydney Wanderers
|27
|36
|7
|Веллингтон Феникс
|27
|30
|8
|Сентрал Коуст Маринерз
|27
|23
|9
|Аделаида Юнайтед
|27
|23
|10
|Ньюкасл Джетс
|27
|22