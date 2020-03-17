Хонда забил сотый гол в клубной карьере в дебютном матче за "Ботафого"

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Хонда забил сотый гол в клубной карьере в дебютном матче за "Ботафого"

Известный японский полузащитник Кейсуке Хонда достиг юбилейной отметки в карьере по количеству забитых мячей.

Накануне 33-летний футболист дебютировал за "Ботафого" в матче Лиги Кариока против "Бангу" и реализовал пенальти на 29-й минуте.

Сообщается, что этот гол стал для хавбека сотым в клубных турнирах. 

Хонда отличился 28 раз в составе ЦСКА, 26 - в "Венло", 13 - в "Нагоя Грампус", 13 - в "Пачуке", 11 - в "Милане", 8 - в "Мельбурн Виктори" и 1 - в "Ботафого".

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