Хонда задумался об уходе из "Ботафого"
"Я задумываюсь об уходе, если меня не убедят через несколько дней", - написал японец в твиттере.
I will start thinking to leave if they won't convince me in few days.— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) November 27, 2020
Бразильские СМИ предполагают, что 34-летний футболист разочарован последними результатами
Хонда выступает за "Одинокую звезду" с января 2020 года, сыграл 24 матча и забил 3 гола.
Не пропустите: Балотелли получил конкретное предложение из Бразилии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Моуринью против Лэмпарда, последний шанс Конте и еще 3 противостояния, которые стоит посмотреть на выходных
-
Агент Акино отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
Директор "Аталанты" сделал заявление о состоянии здоровья Миранчука
-
Два топ-клуба АПЛ поспорят за Месси
-
Глушаков до сих пор не понимает, почему его не взяли на ЧМ-2018
-
Иско отклонил предложение "Севильи"
-
Хонда задумался об уходе из "Ботафого"
-
"Химки" хотят выкупить игрока "Спартака"
-
Названа причина смерти Диего Марадоны
-
Бывший клуб Роналдиньо подписал экс-защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Глушаков высказался о скандале с публикацией секс-видео Дзюбы
-
"Нант" опубликовал рисунок встречи Эмилиано Салы с Диего Марадоной на небесах
-
Агент прокомментировал состояние здоровья Алексея Миранчука после обнаружения у него коронавируса
-
У Диего Косты осложнения после коронавируса. Он рискует пропустить полгода
-
Гончаренко рассказал о проблемах Васина с психологией
-
Иско заинтересовал топ-клуб АПЛ
-
Определился победитель африканской Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 27 ноября
-
Лапорта будет участвовать в выборах президента "Барселоны"
-
"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной Перу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20