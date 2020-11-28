Хонда задумался об уходе из "Ботафого"

Полузащитник "Ботафого" Кейсуке Хонда может в ближайшее время покинуть команду.

"Я задумываюсь об уходе, если меня не убедят через несколько дней", - написал японец в твиттере.

I will start thinking to leave if they won't convince me in few days. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) November 27, 2020

Бразильские СМИ предполагают, что 34-летний футболист разочарован последними результатами "Ботафого", чья серия без побед уже достигла 9 матчей.

Хонда выступает за "Одинокую звезду" с января 2020 года, сыграл 24 матча и забил 3 гола.

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