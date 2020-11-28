Хонда задумался об уходе из "Ботафого"

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Хонда задумался об уходе из "Ботафого"

"Я задумываюсь об уходе, если меня не убедят через несколько дней", - написал японец в твиттере.

Бразильские СМИ предполагают, что 34-летний футболист разочарован последними результатами 

Хонда выступает за "Одинокую звезду" с января 2020 года, сыграл 24 матча и забил 3 гола.

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