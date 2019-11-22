Хонда заявил о готовности дебютировать за "Витесс"
Новичок "Витесса" Кейсуке Хонда сообщил, что уже набрал необходимую форму, чтобы дебютировать в составе голландской команды.
"Я в порядке и готов сыграть. Другое дело, на сколько времени меня хватит. Для меня это большой вызов. Я выхожу на поле с желанием сыграть все 90 минут. Но у меня достаточно опыта, и я хорошо знаю свой организм. Если будет угроза травмы, попрошу замену. Но, полагаю, я могу сыграть лучше, чем думают многие", - цитирует японца De Telegraaf.
Напомним, что 33-летний Хонда заключил с "Витессом" контракт до конца нынешнего сезона.
Бывший хавбек ЦСКА в последний раз выходил на поле 22 мая этого года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23