Хонда заявил о готовности дебютировать за "Витесс"

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Хонда заявил о готовности дебютировать за "Витесс"

Новичок "Витесса" Кейсуке Хонда сообщил, что уже набрал необходимую форму, чтобы дебютировать в составе голландской команды.

"Я в порядке и готов сыграть. Другое дело, на сколько времени меня хватит. Для меня это большой вызов. Я выхожу на поле с желанием сыграть все 90 минут. Но у меня достаточно опыта, и я хорошо знаю свой организм. Если будет угроза травмы, попрошу замену. Но, полагаю, я могу сыграть лучше, чем думают многие", - цитирует японца De Telegraaf.

Напомним, что 33-летний Хонда заключил с "Витессом" контракт до конца нынешнего сезона.

Бывший хавбек ЦСКА в последний раз выходил на поле 22 мая этого года.

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