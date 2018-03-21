Хонигштейн: "Арсенал" не упустит возможности заполучить Вернера"

Журналист Рафаэль Хонигштейн думает, что летом "Арсенал" попробует заполучить форварда "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

"Я думаю, что Вернер действительно хочет выступать в АПЛ. Он очень расстроился, когда внезапно прекратились переговоры с "Арсеналом" в прошлом году. Однако я думаю, что "канониры" не упустят свою возможность заполучить Тимо" - приводят слова журналиста английские СМИ.

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