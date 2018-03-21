Хонигштейн: "Арсенал" не упустит возможности заполучить Вернера"

Теги арсенал лондонрб лейпцигтимо вернер

Хонигштейн: "Арсенал" не упустит возможности заполучить Вернера"

Журналист Рафаэль Хонигштейн думает, что летом "Арсенал" попробует заполучить форварда "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

"Я думаю, что Вернер действительно хочет выступать в АПЛ. Он очень расстроился, когда внезапно прекратились переговоры с "Арсеналом" в прошлом году. Однако я думаю, что "канониры" не упустят свою возможность заполучить Тимо" - приводят слова журналиста английские СМИ.

Читайте также: Вернер отказал "Реалу" ради перехода в английский топ-клуб. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов