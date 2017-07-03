Хорди Кройфф поставил Месси выше своего отца

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Хорди Кройфф поставил Месси выше своего отцаИзвестный в прошлом футболист Хорди Кройфф, ныне возглавляющий "Маккаби" из Тель-Авива, поставил форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси выше своего отца Йохана.

"Месси является величайшим игроком в истории "Барселоны". Мой отец же попытался и в качестве игрока, и в качестве тренера выразить свои идеи. Сегодня его ДНК находится в "Барселоне" в самом маленьком и самом широком смысле", - приводит слова Кройффа-младшего Marca.

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комментарии
Конь

Сын явно уступает отцу во всём.Поставить гнома выше своего гениального отца...это ещё придумать надо!

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Пьянь

Этот "гном" - лучший футболист в истории.

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Конь

Поцелуй его в зад. Коня тоже можешь.

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Конь

Конь это конь. А пьянь это пьянь смешная и не очень. Примерно как ты.

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Пьянь

Конь это животное. Тупое и не очень.

Конь

Ты за всех то не распинайся,а то смешным выглядишь.

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Пьянь

Смешнее коня быть нельзя.

Конь

Пьянь,это ты по пьяни говоришь?Где ты такую муйню услышал и от кого?

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Пьянь

Это все говорят и все видят.

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