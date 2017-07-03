Хорди Кройфф поставил Месси выше своего отца

Известный в прошлом футболист Хорди Кройфф, ныне возглавляющий "Маккаби" из Тель-Авива, поставил форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси выше своего отца Йохана.

"Месси является величайшим игроком в истории "Барселоны". Мой отец же попытался и в качестве игрока, и в качестве тренера выразить свои идеи. Сегодня его ДНК находится в "Барселоне" в самом маленьком и самом широком смысле", - приводит слова Кройффа-младшего Marca.

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