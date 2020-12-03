Хорен Байрамян признан лучшим игроком РПЛ в ноябре

Российская Премьер-лига назвала лучшего футболиста турнира по итогам ноября.

Победителем голосования стал полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян.

Хавбек "жёлто-синих" опередил Далера Кузяева ("Зенит"), Даниила Лесового ("Динамо"), Александра Трошечкина и Илью Лантратова (оба - "Химки").

В ноябре Байрамян забил 3 гола в 2 матчах РПЛ, принеся "Ростову" две победы.

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