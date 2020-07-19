Хорен Байрамян высказался об обострении армяно-азербайджанского конфликта

Армянский полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился мнением об обострении армяно-азербайджанского конфликта.

"Конечно смотреть на это и слышать про то, что сейчас происходит на границе Армении и Азербайджана, всегда страшно. Но всем нам хочется, чтобы все решилось мирным путем. Мы все-таки живем в XXI веке, и хочется, чтобы люди сели и гуманным способом разрешили все недопонимания и проблемы между собой. Не хочется, чтобы погибали невинные люди, чтобы проливалась кровь", – приводит слова Байрамяна Sport24.

Напомним, что вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными начались 12 июля. По официальным данным, потери обеих сторон составили 16 человек. По неофициальным - убито около 150 человек.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался в 1987 году из-за спорной территории Нагорного Карабаха.

Не пропустите: Хавбек "Ростова" решил выступать за сборную Армении. | http://soccernews.ru