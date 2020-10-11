Хорен Байрамян забил первый гол за сборную Армении

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян забил свой дебютный гол за сборную Армении.

Хавбек отличился в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Грузии (2:2). Байрамян отличился в своем третьем матче за сборную Армении.

28-летний Байрамян играл за юношеские и молодежные сборные России, но затем принял армянское гражданство, чтобы выступать за сборную Армении. За "Ростов" хавбек выступает с 2014 года, провел за клуб 105 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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