Хорхе Мере стал игроком "Кёльна"

"Кёльн" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника хихонского "Спортинга" Хорхе Мере.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось, что "козлы" заплатят за 20-летнего испанца семь миллионов евро.

Футболист заключил с "Кёльном" контракт до лета 2022 года. В новой команде бек будет играть под номером 22.

Мере является воспитанником "Спортинга", за основную команду выступал с 2015 года, сыграл 63 матча. | http://soccernews.ru