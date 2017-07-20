Хорхе Мере стал игроком "Кёльна"

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Хорхе Мере стал игроком "Кёльна"

"Кёльн" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника хихонского "Спортинга" Хорхе Мере.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось, что "козлы" заплатят за 20-летнего испанца семь миллионов евро.

Футболист заключил с "Кёльном" контракт до лета 2022 года. В новой команде бек будет играть под номером 22.

Мере является воспитанником "Спортинга", за основную команду выступал с 2015 года, сыграл 63 матча. | http://soccernews.ru

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