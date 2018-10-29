Хорхе Вальдано жёстко прошёлся по игровым качествам Бэйла

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Хорхе Вальдано жёстко прошёлся по игровым качествам Бэйла

Известный в прошлом аргентинский футболист Хорхе Вальдано жёстко прошёлся по игровым качествам вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

"Бэйла оценивают по тому, что за него заплатили более 100 миллионов евро. Его цена создала иллюзию, что он является суперзвездой. Но игра Гарета и близко не соответствует потраченным на него деньгам. Да и его статус в клубе видимо позволяет наплевательски относится к тренерским установкам. Бэйл делает то, что ему нравится, вопреки командным интересам. Пример - вчерашний Эль Класико. Уже в самом начале матча он оставил Альбу одного" - приводит слова Вальдано Marca.

В этом сезоне 29-летний Бэйл сыграл за "Реал" 12 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Президент королевского клуба Флорентино Перес уже задумывается о продаже валлийца, а сам футболист рассматривает вариант с возвращением в АПЛ. | http://soccernews.ru

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