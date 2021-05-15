"Хорош чепуху городить": Шмурнов жёстко отреагировал на утверждение, что Россия - флагман мирового футбола

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Известный комментатор Александр Шмурнов не согласен с тем, что Россия за время пандемии стала флагманом мирового футбола.

Ранее с таким заявлением выступил генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев.

"Российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола. Мы пытались найти конкурента и думали, кто ещё проводит все соревнования. Если смотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжёлое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу. На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки", - сказал Алаев.

"Флагман - это у кого тренды есть. Тут какой-то человек назвал Россию флагманом мирового футбола на том основании, что у нас более или менее хорошо с ковидом, и поэтому футбольные матчи проходят, по сути, в штатном режиме. В то время, как в некоторых странах даже тренировки ограничены. Побойтесь бога, господин хороший! Вот когда у России будет не три с половиной рассеянных по топ-чемпионатам игрока, а своя команда типа "Вулверхэмптона" в самом богатом чемпионате мира, со своим тренером, с половиной состава, с правом один из комплектов формы выполнить в национальных цветах - вот тогда я соглашусь, что Россия попала в тренд мирового футбола. И, кстати, попасть в тренд - ещё не значит быть флагманом. Флагман - это когда твои тренды (множественное число) доминируют. А пока - хорош чепуху городить", - написал Шмурнов в своём телеграм-канале.

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