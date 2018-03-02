Хорошие новости для ПСЖ: Мбаппе сможет сыграть с "Реалом"

Вчера форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе прошел медицинское обследование после полученной травмы голеностопа в четвертьфинальном матче кубка Франции против "Марселя".

Как информирует RMCsport, повреждение 19-летнего нападающего оказалось несерьезным, и он сможет принять участие в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", которая состоится в ближайший вторник.

Напомним, в ПСЖ рассказали о травме Мбаппе. | soccernews.ru