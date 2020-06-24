"Хороший вызов". Вадим Евсеев высказался о предстоящем матче РПЛ со "Спартаком"

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"Хороший вызов". Вадим Евсеев высказался о предстоящем матче РПЛ со "Спартаком"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком".

"Подготовку к "Спартаку" начали с разбора своей игры против "Тамбова". Посмотрели где у нас были хорошие моменты, а где не доработали. Выводы сделаны. Доволен, как команда тренируется. Занимались в хорошем режиме. Наигрывали связи и сочетания игроков. Все готовы играть, что приятно. Матчи со "Спартаком" всегда хороший вызов для соперника, особенно выездные. Надеюсь, и на этот раз зрители от матча удовольствие получат", - написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Матч "Спартак" - "Уфа" состоится 27 июня в Москве на стадионе "Открытие Арена". После 23 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. "Уфа" с 30 очками находится на восьмой позиции. В первом круге башкирский клуб на своем поле обыграл "красно-белых" со счетом 1:0.

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