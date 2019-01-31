Хорошо подготовлен: Маркизио ярко высказался о Семаке

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал, что думает о главном тренере Сергее Семаке.

"Несмотря на возраст, Семак хорошо подготовлен. Обычно, тренерам его возраста не хватает опыта, но это не его случай. Семак постоянно ищет какие-то решения, используя свой кругозор. В том числе и жизненный", - сказал футболист.

В текущем сезоне Маркизио участвовал в 9 матчах и забил 2 гола.

Не пропустите: Семак и футболисты "Зенита" записали видеообращение для Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru