Хорватия - Англия - 1:1, дополнительное время - 1:0 (обзор)

2 Теги хорватияанглия

Хорватия - Англия - 1:1, дополнительное время - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор второго полуфинального матча Чемпионата Мира, в котором сборная Хорватии обыграла национальную команду Англии.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

Комментарии
САЛАХ

че кацапы за кого теперь болеть будете))))))))))))

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Джонни

С детства за Египет, ёпта! ))

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