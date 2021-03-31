Хорватия без проблем обыграла Мальту и обогнала Россию в группе

Фото: Твиттер @HNS_CFF

В Риеке завершился матч в рамках третьего тура отборочного этапа к ЧМ-2022 в Катаре. Сборная Хорватии принимала Мальту и одержала уверенную победу со счетом 3:0. Хозяева не торопились решать все вопросы со стартовым свистком и забили все свои голы во второй половине встречи. Одним из авторов забитых мячей стал Лука Модрич, который в прошлом туре побил рекорд по количеству матчей за национальную сборную.

Результат позволил хорватам набрать 6 очков и возглавить группу H, обогнав по дополнительным показателям сборную России. Гости остались на последней строчке, имея в своем активе 1 балл.

Хорватия - Мальта 3:0 (0:0)

Голы: Перишич, 62 - 1:0, Модрич, 76 (пенальти) - 2:0, Брекало, 90 - 3:0

Хорватия: Ливакович, Вида, Мельняк (Баришич, 57), Чалета-Цар, Юранович, Влашич, Бадель (Модрич, 54), Пашалич (Брекало, 54), Ковачич, Оршич (Ловрич, 78), Будимир (Перишич, 54).

Мальта: Бонелло, Мбонг (Корбалан, 67), Борг (Мускат, 67), Пепе, Кристенсен (Гэмбин, 81), Шоу, Гийомье, Камензули, Теума, Пизани (Греч, 63), Сатариано (Нвоко, 46).