Хорватия - Дания - 1:1, по пенальти - 3:2 (обзор)

Теги хорватиядания

Хорватия - Дания - 1:1, по пенальти - 3:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Дании.

Читайте также: Хорватия в серии пенальти обыграла Данию и в четвертьфинале встретится с Россией. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов