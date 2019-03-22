Хорватия добыла тяжелую победу над Азербайджаном

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Хорватия добыла тяжелую победу над Азербайджаном

В рамках 1-го тура отборочного раунда к Евро-2020 сборная Хорватии переиграла Азербайджан.

Хорватия - Азербайджан 2:1

Голы: Шейдаев, 19 - 0:1, Баришич, 44 - 1:1, Крамарич, 79 - 2:1

Хорватия: Калинич, Вида, Чалета-Цар, Баришич, Модрич, Брекало, Ракитич, Ковачич (Влашич, 73), Перишич, Петкович (Ребич, 69), Крамарич.

Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Мамедов, Медведев, Паскуаль, Рахимов, Ришард (Махмудов, 73), Гараев, Мадатов, Назаров (Абдуллаев, 58), Шейдаев.

Предупреждение: Медведев (67).          

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