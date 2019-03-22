Хорватия добыла тяжелую победу над Азербайджаном
В рамках 1-го тура отборочного раунда к Евро-2020 сборная Хорватии переиграла Азербайджан.
Хорватия - Азербайджан 2:1
Голы: Шейдаев, 19 - 0:1, Баришич, 44 - 1:1, Крамарич, 79 - 2:1
Хорватия: Калинич, Вида, Чалета-Цар, Баришич, Модрич, Брекало, Ракитич, Ковачич (Влашич, 73), Перишич, Петкович (Ребич, 69), Крамарич.
Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Мамедов, Медведев, Паскуаль, Рахимов, Ришард (Махмудов, 73), Гараев, Мадатов, Назаров (Абдуллаев, 58), Шейдаев.
Предупреждение: Медведев (67).
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Турнирные таблицы
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|М
|О
|1
|Болгария
|0
|0
|2
|Чехия
|0
|0
|3
|Англия
|0
|0
|4
|Черногория
|0
|0
|5
|Косово
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Литва
|0
|0
|2
|Люксембург
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Украина
|0
|0
|5
|Сербия
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Дания
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|5
|Гибралтар
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|1
|3
|2
|Хорватия
|1
|3
|3
|Уэльс
|0
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Венгрия
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Фарерские острова
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
|5
|Испания
|0
|0
|6
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|1
|3
|2
|Израиль
|1
|1
|3
|Словения
|1
|1
|4
|Латвия
|0
|0
|5
|Македония
|0
|0
|6
|Австрия
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Албания
|0
|0
|2
|Андорра
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Исландия
|0
|0
|5
|Молдова
|0
|0
|6
|Турция
|0
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Кипр
|1
|3
|2
|Казахстан
|1
|3
|3
|Бельгия
|1
|3
|4
|Россия
|1
|0
|5
|Шотландия
|1
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Армения
|0
|0
|2
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
|4
|Греция
|0
|0
|5
|Италия
|0
|0
|6
|Лихтенштейн
|0
|0