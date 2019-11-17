Хорватия еще ни разу не проигрывала дома в отборах Евро

Сборная Хорватии обыграла Словакию (3:1) в матче отбора Евро-2020 и вышла в финальный турнир.

Таким образом, хорваты продлили домашнюю беспроигрышную серию в квалификации Евро до 35 матчей (27 побед, 8 ничьих) с момента начала участия в турнире.

Хорватия с 17 баллами занимает 1 место в группе E. Команде осталось сыграть со сборной Грузии 19 ноября в рамках турнира. Встреча также состоится на поле хорватов.

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