Хорватия и Англия не смогли определить победителя в основное время

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Хорватия и Англия не смогли определить победителя в основное времяСборные Хорватии и Англии не смогли определить победителя в основное время матча 1/2 финала Чемпионата Мира.

Игра прошла при небольшом территориальном преимуществе "клетчатых", которые во втором тайме смогли отыграть пропущенный на старте поединка гол. По ударам хорваты также превосходили соперника - пятнадцать (четыре в створ) против девяти (один в створ).

Напомним, гол в составе хорватов забил Перишич. | soccernews.ru

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