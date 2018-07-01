Хорватия и Дания не смогли определить победителя в основное время

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Хорватия и Дания не смогли определить победителя в основное время

Сборные Дании и Хорватии завершили основное время вничью.

Теперь команды сыграют в дополнительное время и это вторая игра на текущем Чемпионате Мира, в которой будут овертаймы.

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