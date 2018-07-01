Хорватия и Дания обменялись быстрыми голами
Сборные Хорватии и Дании к 5-й минуте играют со счетом 1:1.
Счет открыл защитник датчан Матиас Йёргенсен. За хорватов забил форвард Марио Манджукич.
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