Хорватия может лишиться одного из ключевых игроков перед матчем с Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что полузащитник Матео Ковачич может не сыграть в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против России.

"Ковачич испытывает сильную боль в плече. Будет жаль, если он не сможет сыграть с Россией", - сказал Далич.

Впрочем, сам Ковачич верит, что сумеет выйти на поле.

"Все не настолько плохо, как кажется", - написал он в своем Twitter.

Матч Россия - Хорватия состоится 7 июня.

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