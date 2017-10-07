Хорватия может уволить Чачича перед матчем с Украиной

Наставника сборной Хорватии Анте Чачича в ближайшее время могут отправить в отставку.

Как сообщают хорватские СМИ, футбольный союз страны обеспокоен последними результатами команды и принял решение уволить Чачича.

Таким образом, в решающей игре против Украины командой будет руководить другой наставник.

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