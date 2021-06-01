Хорватия не смогла обыграть Армению и другие результаты товарищеских матчей сборных

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Хорватия не смогла обыграть Армению и другие результаты товарищеских матчей сборныхФото: твиттер Хорватской федерации футбола

Представляем результаты матчей товарищеских матчей сборных.

Хорватия - Армения 1:1

Голы: Перишич, 23 - 1:0, Ангуло, 72 - 1:1

Хорватия: Ливакович, Врсалько (Юранович, 46), Чалета-Цар, Вида (Шкорич, 46), Баришич, Влашич (Петкович, 46), Модрич (Ребич, 46), Перишич (Бадель, 61), Брозович, Брекало (Пашалич, 26), Крамарич.

Армения: Юрченко, Оганесян, Чалишир, Тертерян (Монрой, 62), Восканян, Байрамян (Шагоян, 62), Бабаян (Мелконян, 46), Барсегян, Сперцян (Ангуло, 46), Адамян (Бичахчян, 46), Григорян (Мурадян, 79).  


Словакия - Болгария 1:1

Голы: Илиев, 9 - 0:1, Бенеш, 27 - 1:1

Словакия: Куцьяк (Родак, 46), Вавро, Шатка, Пекарик, Голубек, Вайсс (Йирка, 57), Бенеш, Беро (Грошовски, 72), Лоботка (Дюриш, 81), Гараслин (Суслов, 57), Боженик (Стрелец, 46).

Болгария: Наумов (Михайлов, 46), Христов, Антов, Божиков, Турицов, Витанов (Малинов, 69), Цветанов (Янков, 46), Краев (Илиев, 46), Чочев, Десподов (Карагарен, 82), Илиев (Минчев, 60).


Северная Македония - Словения 1:1

Голы: Элмаз, 55 - 1:0, Чрнигой, 90 - 1:1

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Муслиу, Бейтулаи (Ристевски, 70), Алиоски, Элмаз (Хасани, 81), Адеми (Чурлинов, 81), Трайковски (Тричковски, 58), Николов (Костадинов, 58), Велкоски, Пандев (Аврамовски, 70).

Словения: Облак (Белец, 46), Балковец (Юрчевич, 5), Горенц-Станкович, Мевля, Стоянович, Иличич (Чрнигой, 61), Штулац, Куртич, Ловрич (Бийол, 61), Млакар (Бохар, 79), Шпорар (Шешко, 61).  


Косово - Сан-Марино 4:1

Голы: Мурики, 28 - 1:0, Мурики, 45 - 2:0, Мурики, 46 - 3:0, Мурики (пен), 76 - 4:0, Томассини, 85 - 4:1


Литва - Эстония 0:1

Гол: Аниер, 59 - 0:1

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