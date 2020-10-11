Хорватия не смогла победить Швецию, несмотря на гол Влашича

Теги хорватияшвеция

Хорватия не смогла победить Швецию, несмотря на гол Влашича

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций Хорватия на своем поле сыграла вничью со Швецией. Счет в первом тайме открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич, а во второй половине равновесие восстановил нападающий "Краснодара" Маркус Берг.

Хорватия – Швеция - 1:1 (1:0)
Голы: Влашич, 31 - 1:0, Берг, 66 - 1:1

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мельняк, Уремович, Перишич, Модрич, Влашич, Брозович, Брекало, Ковачич (Пашалич, 61).

Швеция: Ольсен, Янссон, Линделеф, Люстиг, Аугустинссон, Экдаль, Кулусевски, Ольссон, Форсберг, Исак (Классон, 65), Берг.

Не пропустите: Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией

Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов