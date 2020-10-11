Хорватия не смогла победить Швецию, несмотря на гол Влашича

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций Хорватия на своем поле сыграла вничью со Швецией. Счет в первом тайме открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич, а во второй половине равновесие восстановил нападающий "Краснодара" Маркус Берг.

Хорватия – Швеция - 1:1 (1:0)

Голы: Влашич, 31 - 1:0, Берг, 66 - 1:1

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мельняк, Уремович, Перишич, Модрич, Влашич, Брозович, Брекало, Ковачич (Пашалич, 61).

Швеция: Ольсен, Янссон, Линделеф, Люстиг, Аугустинссон, Экдаль, Кулусевски, Ольссон, Форсберг, Исак (Классон, 65), Берг.

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