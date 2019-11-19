Хорватия обыграла Грузию, Черногория переиграла Белоруссию, а Саудовская Аравия и Парагвай не выявили победителя в товарищеских матчах

Сегодня, 19 ноября, прошло несколько товарищеских матчей. Сборная Хорватии обыграла национальную команду Грузии, Черногория была сильнее Белоруссии, а Саудовская Аравия и Парагвай не выявили победителя.

Хорватия - Грузия - 2:1 (1:1)

Голы: Папунашвили, 19 - 0:1, Кашия, 25 (автогол), 25 - 1:1, Перишич, 54 - 2:1

Черногория - Белоруссия - 2:0

Голы: Мугоса, 9 - 1:0, Хакшабанович, 14 - 2:0

Саудовская Аравия - Парагвай - 0:0

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