Хорватия обыграла Иорданию в товарищеском матче

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Хорватия обыграла Иорданию в товарищеском матче

Сборная Хорватии в товарищеском матче победила национальную команду Иордании со счётом 2:1.

Хорватия – Иордания - 2:1

Голы: Вида, 24 - 1:0, Митрович, 62 - 2:0, Файсал, 73 - 2:1.

Хорватия: Ливакович, Ловрен (Митрович, 46), Милич (Пиварич, 46), Бартолец (Едвай, 64), Вида, Пашалич, Бадель (Брадарич, 46), Ребич (Ливая, 64), Рог, Пьяца, Крамарич (Сантини, 67).

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