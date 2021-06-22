Хорватия обыграла Шотландию и вышла в 1/8 финала Евро-2020

Теги хорватияшотландия

Хорватия обыграла Шотландию и вышла в 1/8 финала Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Хорватия обыграла Шотландию со счетом 3:0 и пробилась в 1/8 финала Евро-2020.

Победу хорватам принесли голы Николы Влашича, Луки Модрича и Ивана Перишича. В составе шотландцев отличился Каллум Макгрегор.

Хорватия, набрав четыре очка, заняла второе место в группе D. Шотландия с одним очком финишировала на четвертой позиции.

Хорватия – Шотландия - 3:1 (1:1)
Голы: Влашич, 17 - 1:0, Макгрегор, 42 - 1:1, Модрич, 62 - 2:1, Перишич, 77 - 3:1

Хорватия: Ливакович, Вида, Юранович, Ловрен, Гвардиол (Баришич, 71), Перишич (Ребич, 81), Модрич, Брозович, Влашич (Иванушец, 76), Ковачич, Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Хэнли (Маккенна, 33), Тирни, О’Доннелл, Макгрегор, Мактомини, Армстронг (Фрэйзер, 70), Макгинн, Адамс, Дайкс.

Не пропустите: Англия обыграла Чехию в матче Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Успехи Англии и Хорватии: все результаты Евро-2020 22 июня

Успехи Англии и Хорватии: все результаты Евро-2020 22 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов