Хорватия обыграла Шотландию и вышла в 1/8 финала Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Хорватия обыграла Шотландию со счетом 3:0 и пробилась в 1/8 финала Евро-2020.

Победу хорватам принесли голы Николы Влашича, Луки Модрича и Ивана Перишича. В составе шотландцев отличился Каллум Макгрегор.

Хорватия, набрав четыре очка, заняла второе место в группе D. Шотландия с одним очком финишировала на четвертой позиции.

Хорватия – Шотландия - 3:1 (1:1)

Голы: Влашич, 17 - 1:0, Макгрегор, 42 - 1:1, Модрич, 62 - 2:1, Перишич, 77 - 3:1

Хорватия: Ливакович, Вида, Юранович, Ловрен, Гвардиол (Баришич, 71), Перишич (Ребич, 81), Модрич, Брозович, Влашич (Иванушец, 76), Ковачич, Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Хэнли (Маккенна, 33), Тирни, О’Доннелл, Макгрегор, Мактомини, Армстронг (Фрэйзер, 70), Макгинн, Адамс, Дайкс.

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