Хорватия обыграла Уэльс, а сборная Исландии минимально выиграла у Албании

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Хорватия обыграла Уэльс, а сборная Исландии минимально выиграла у Албании

Сборная Исландии обыграла Албанию в матче отборочного турнира группы Е чемпионата Европы-2020.

В параллельном матче группы H сборная Хорватии обыграла Уэльс

Албания - 1:0 (1:0)

Гол: Й.Гвюдмундссон, 22. 

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Херманнссон, Бьяднасон, Гюннарссон, Й.Гвюдмундссон (Траустасон, 56), Г.Сигурдссон, Сигюрьенссон (А.Сигурдссон, 81), Кьяртанссон (Сигтоурссон, 63).

Албания: Бериша, Хюсай, Дермаку, Весели, Исмайли, Джака (Ндой, 72), Баша (Каче, 68), Абраши, Леньяни, Балай, Чикалеши (Садику, 79).

Хорватия - Уэльс - 2:1 (1:0)

Голы: Т.Лоуренс, 17 (в свои ворота) - 1:0, Перишич, 48 - 2:0, Брукс, 77 - 2:1 

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Едвай, Баришич, Модрич, Ковачич (Бадель, 76), Брозович, Брекало (Пашалич, 67), Перишич (Шкорич, 90+3), Крамарич.

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, Дж.Лоуренс, Робертс, Мефам, Аллен, Джеймс (Матондо, 79), Смит (Брукс, 65), Волкс (Ампаду, 66), Бэйл, Уилсон.

Хорватия с 6 очками занимает 1-е место в группе E. Уэльс с 3 баллами располагается на 3-й строчке. Исландия набрала 6 очков и расположилась на 3-м месте в группе H. Албания с 3 баллами занимает 4-е место.

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