Хорватия переиграла Сенегал, Литва уступила Ирану

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Хорватия переиграла Сенегал, Литва уступила Ирану

Представляем результаты товарищеских матчей.

Хорватия – Сенегал 2:1

Голы: Сарр, 48 - 0:1, Перишич, 63 - 1:1, Крамарич, 78 - 2:1

Хорватия: Субашич (Калинич, 67), Ловрен (Едвай, 46), Стринич, Вида, Чорлука, Модрич, Бадель (Крамарич, 46), Перишич, Ракитич (Ковачич, 65), Ребич (Брозович, 61), Манджукич (Калинич, 46).

Сенегал: Диалло, Кулибали (Мбоджи, 82), Сабали, Гассама, Сане, Ндиайе (Ндиайе, 75), Гуйе (Ндойе, 88), Сарр (Диуф, 74), Мане, Ньянг (Кейта, 63), Сако (Соу, 86).

Предупреждения: Кулибали (35), Сако (61), Ндиайе (66), Сане (66), Мане (66), Ковачич (86).


Литва - Иран - 0:1

Гол: Ансарифард, 88 - 0:1

Иран: Бейранванд, Чешми, Мохаммади, Резаян, Пуралиганджи, Шоджаеи, Эбрахими, Хаджсафи, Джаханбахш, Тареми (Ансарифард, 80), Азмун.

Литва: Шведкаускас, Янушевскис, Янкаускас, Боровскис, Велюлис, Жулпа, Куклис, Ласицкас, Воробьевас, Вайткунас, Лаукжямис. | http://soccernews.ru

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