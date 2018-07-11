Хорватия побеждает Англию и в финале чемпионата мира сразится с Францией
После того как в паре Франция – Бельгия определился первый финалист чемпионата мира в России, сборным Хорватии и Англии предстояло разыграть второй счастливый билет на поле московских "Лужников". По сути, команды Златко Далича и Гарета Саутгейта должны были сыграть главный для себя матч на турнире. Ибо быть в шаге от финала и не выйти туда – худшее, что может произойти в футболе.
В предматчевых раскладах преимущество отдавалось представителю Туманного Альбиона. Британцы потратили гораздо меньше сил в четвертьфинальном поединке против шведов, нежели их соперник в противостоянии со сборной России. К тому же команда "трех львов" имела одну из лучших атак на мундиале и главного голеадора в составе – Гарри Кейна.
Впрочем, эти нюансы имели в большей степени формальный характер. Ведь та же сборная Хорватии в обоих матчах раунда плей-офф проявила характер. Сначала "шашечные" уступали датчанам по ходу матча, но смогли выровнять положение и выиграть по пенальти. По такому же сценарию проходил поединок команды Златко Далича и против россиян. Хозяевам мундиаля хорваты также уступали по ходу игры.
Ничего не изменилось для Модрича и компании и в отчетной встрече. Первая же полноценная атака англичан завершилась перспективным штрафным ударом. Это Модрич не по правилам остановил проход Алли в непосредственной близости от владений Субашича. Подошел к мячу Киран Триппьер и направил мяч в правую от себя девятку, без шансов для голкипера хорватов – 0:1.
Команда Далича поспешила отыграться, но пробиться в штрафную не удавалось. Поэтому Перишич парочку раз ударил издали, но никаких дивидендов эти попытки не имели. Англичане хоть и отошли назад, но однажды все-таки заработали угловой, после которого едва не забил Магуайр.
После экватора тайма перевес в игре снова был на стороне сборной Англии. Несколько хороших выпадов удалось команде Гаррета Саутгейта, венчал которые зрячий выстрел Лингарда с 18 метров, но мяч прошел в сантиметрах от стойки. Хорваты же откровенно сбавили обороты, экономя силы на тайм второй, понимая, что именно там все и будет решаться.
Старт второй половины матча получился в целом спокойным, но ближе к исходу часа игры сборная Хорватии заметно добавила. И голевые моменты у ворот Пикфорда не заставили долго ждать. Первым опасно пробивал Перишич. Бил Иван после прострела от Модрича, но угодил в Уокера, который прикрывал дальний угол.
Впрочем, уже через несколько минут Перишич не упустил возможность отличиться. Врсалько выполнил навес на линию вратарской, Перишич сначала освободился от опеки Триппьера, а затем, выставив ногу, опередил Уокера и срезал мяч в самый угол. Защитники англичан подняли руки, сигнализирую об опасной игре со стороны хорвата, но Чакыр взятие ворот засчитал – 1:1.
А в следующей атаке Перишич мог стать героем Хорватии. Оказался Иван на ударной позиции слева от ворот Пикфорда, выстрелил в дальний угол, но сфера угодила в штангу. Пытался тут же добить мяч Ребич, но попал точно руки голкиперу сборной Англии.
Однако гол хорватов и так серьезным образом изменил расклады на поле. Команда Гарета Саутгейта в буквальном смысле запаниковала и эпизодами допускала просто детские ошибки. Как, например, на 80-й минуте это сделал Пикфорд. Ошибся на выходе голкипер англичан, выбив кулаком мяч прямо на Перишича. Тот сразу же попытался забросить сферу в пустые ворота, но немного переусердствовал.
В концовке матча англичане уже не стеснялись играть на отбой, дабы удержать ничейный счет. И им это удалось. Команда Златко Далича как ни старалась, забить второй мяч не смогла и игра перешла в два экстра-тайма.
В течение первых 15 дополнительных минут представитель Туманного Альбиона смотрелся интересно. У англичан словно открылось второе дыхание и на 99-й минуте они близки к успеху. После подачи с углового верховую дуэль выигрывает Стоунз и казалось наверняка отправляет мяч в дальний угол. Но Врсалько каким-то чудом выносит мяч из ворот.
А в концовке первого экстра-тайма достойно ответили и хорваты. После прострела от Перишича первым на мяче оказался Манджукич и уже был готов переправить сферу в ворота, но Пикфорд выручил свою команду.
А в дебюту второй пятнадцатиминутки случился ключевой эпизод. Обычная атака хорватов привела к тому, что Перишич затылком скинул мяч в штрафную, а там Манджукич опередил защитников и с левой с острого угла вколотил мяч в дальний угол – 2:1.
У англичан было чуть больше 10 минут, чтобы отыграться, но уже не было сил. Всей командой подопечные Гарета Саутгейта насели на ворота Субашича, но их навал ни к чему не привел.
В итоге сборная Хорватии добилась исторического успеха, впервые выйдя в финал чемпионата мира, где встретится со сборной Франции.
Хорватия – Англия – 2:1
Голы: Триппьер, 5 – 0:1. Перишич, 68 – 1:1. Манджукич, 109 – 2:1.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 95), Брозович, Ракитич, Модрич (Бадель, 119), Перишич, Ребич (Крамарич, 101), Манджукич (Чорлука, 115).
Англия: Пикфорд, Уокер (Варди, 112), Стоунз, Магуайр, Хендерсон (Дайер, 97), Триппьер, Янг (Роуз, 91), Алли, Лингард, Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 74).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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