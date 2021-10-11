Хорватия потеряла очки в важнейшем матче отбора к ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен
Сборная Хорватии не сумела обыграть команду Словакии в матче квалификации к ЧМ-2022.
Хорватия - Словакия - 2:2
Голы: Шранц, 20 - 0:1, Крамарич, 25 - 1:1, Гараслин, 45 - 1:2, Модрич, 71 - 2:2.
Хорватия - Ливакович, Баришич, Гвардиол, Вида, Станишич (Ливая, 67), Иванушец (Влашич, 46), Перишич, Пашалич (Брекало, 60), Брозович, Модрич, Крамарич (Сучич, 85).
Словакия - Родак, Шкриньяр, Шатка, Пекарик, Ганцко, Куцка (Йирка, 85), Гамшик (Беро, 41), Гараслин (Косцелник, 72), Грошовски, Альмаши, Шранц.
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|Иран
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|О
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|3
|Перу
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|М
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|3
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|0
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|М
|О
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|2
|Япония
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