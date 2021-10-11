Хорватия потеряла очки в важнейшем матче отбора к ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен

Сборная Хорватии не сумела обыграть команду Словакии в матче квалификации к ЧМ-2022.

Хорватия - Словакия - 2:2

Голы: Шранц, 20 - 0:1, Крамарич, 25 - 1:1, Гараслин, 45 - 1:2, Модрич, 71 - 2:2.

Хорватия - Ливакович, Баришич, Гвардиол, Вида, Станишич (Ливая, 67), Иванушец (Влашич, 46), Перишич, Пашалич (Брекало, 60), Брозович, Модрич, Крамарич (Сучич, 85).

Словакия - Родак, Шкриньяр, Шатка, Пекарик, Ганцко, Куцка (Йирка, 85), Гамшик (Беро, 41), Гараслин (Косцелник, 72), Грошовски, Альмаши, Шранц.

Также не пропустите: Сборная России на выезде одолела Словению в квалификации к ЧМ-2022. | http://soccernews.ru