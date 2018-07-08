Хорватия повторила достижение Аргентины, которое держалось 28 лет

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Хорватия повторила достижение Аргентины, которое держалось 28 лет

Сборная Хорватии в четвертьфинале Чемпионата Мира-2018 обыграла Россию (2:2, по пенальти 4:3) и вышла в полуфинал.

Это уже вторая серия пенальти, выигранная хорватами на ЧМ-2018. Напомним, что в 1/8 финала Хорватия также по пенальти обыграла Данию.

Благодаря этому хорваты стали первой за последние 28 лет командой, которая выиграла две серии пенальти на одном мундиале. 

Ранее подобное достижение покорилось Аргентине на ЧМ-1990.

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